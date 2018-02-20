Канадка Кэсси Шарп завоевала Олимпийское золото в хафпайпе

Канадская фристайлистка Кэсси Шарп завоевала золотую медаль в дисциплине хафпайп на зимней Олимпиаде в северокорейском Пхёнчхане, сообщает ТАСС.

В своей лучшей попытке атлетка показала 95,80 балла.

Серебро досталось француженке Мари Мартино (92,60), бронза — американской спортсменке Брите Сигурни (91,60).

Россиянка Валерия Демидова показала в этой дисциплине шестой результат (80,60).

Тем временем атлеты из РФ начали заключительную неделю на Олимпиаде без наград. Понедельник, 19 февраля, ознаменовался провалом женской сборной по керлингу и шестым местом фигуристов Екатерины Бобровой и Дмитрия Соловьева в коротком танце.



