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Канадка Кэсси Шарп завоевала Олимпийское золото в хафпайпе

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Фото: REUTERS/Issei Kato
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Канадская фристайлистка Кэсси Шарп завоевала золотую медаль в дисциплине хафпайп на зимней Олимпиаде в северокорейском Пхёнчхане, сообщает ТАСС.

В своей лучшей попытке атлетка показала 95,80 балла.

Серебро досталось француженке Мари Мартино (92,60), бронза — американской спортсменке Брите Сигурни (91,60).

Россиянка Валерия Демидова показала в этой дисциплине шестой результат (80,60).

Тем временем атлеты из РФ начали заключительную неделю на Олимпиаде без наград. Понедельник, 19 февраля, ознаменовался провалом женской сборной по керлингу и шестым местом фигуристов Екатерины Бобровой и Дмитрия Соловьева в коротком танце. 

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