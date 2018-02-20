Вагоны сошли с рельсов из-за столкновения двух поездов в Приморье

Четыре порожних вагона маневрового состава сошли с рельсов из-за бокового столкновения с прибывающим поездом на Дальневосточной железной дороге.

ЧП произошло на станции Гвоздево участка Барановский–Хасан. В настоящее время движение поездов на месте инцидента приостановлено. Пострадавших нет, угрозы экологии тоже.

Как уточняет ИА PrimaMedia, на движение пассажирских поездов ЧП также не повлияло.

В ликвидации последствий схода вагонов принимает участие восстановительный поезд станции Уссурийск. Причины инцидента выясняются.

Ранее портал iz.ru опубликовал видео о том, как скоростной поезд протаранил автобус с туристами под Петербургом. Два человека были госпитализированы с тяжелыми травмами.