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Вагоны сошли с рельсов из-за столкновения двух поездов в Приморье

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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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Четыре порожних вагона маневрового состава сошли с рельсов из-за бокового столкновения с прибывающим поездом на Дальневосточной железной дороге.

ЧП произошло на станции Гвоздево участка Барановский–Хасан. В настоящее время движение поездов на месте инцидента приостановлено. Пострадавших нет, угрозы экологии тоже.

Как уточняет ИА PrimaMedia, на движение пассажирских поездов ЧП также не повлияло.

В ликвидации последствий схода вагонов принимает участие восстановительный поезд станции Уссурийск. Причины инцидента выясняются.

Ранее портал iz.ru опубликовал видео о том, как скоростной поезд протаранил автобус с туристами под Петербургом. Два человека были госпитализированы с тяжелыми травмами.

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