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Суд по делу «русской мафии» проходит в Испании

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Судебные слушания по громкому делу так называемой «русской мафии» проходят в Испании. Прокуратура требует приговорить фигурантов дела к срокам от 1,7 года до 5,5 лет тюрьмы и штрафу в €100 млн.

Правоохранительные органы Испании вели расследование дела в течение 11 лет, всего по делу проходят 18 подсудимых, среди которых депутат Государственной думы Владислав Резник. Как Резник заявил журналистам, он прибыл на заседание суда, так как «ни в чем не виноват и доверяет испанскому правосудию». Он и его адвокаты неоднократно отрицали все обвинения.

Другой фигурант — Михаил Ребо — согласился с обвинениями прокуратуры, которая требует приговорить его к двум годам заключения и выплате штрафа в размере €600 тыс., пишет «Федеральное агентство новостей».

Следствие полагает, что подсудимые входили в состав «Малышковской» и «Тамбовской» организованных преступных группировок, причастных к отмыванию денег в Испании в 1990–2000-х годах. «Газета.ру» уточняет, что среди подсудимых — бывший замглавы СК при прокуратуре Игорь Соболевский и замглавы ФСКН Николай Аулов.

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