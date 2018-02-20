Тропический циклон «Гита» принесет ливни в Новую Зеландию

Жители Новой Зеландии предупреждены о приближении тропического циклона «Гита», эпицентр пройдет над северными районами острова Южный вечером во вторник и принесет с собой дожди.

В понедельник метеорологи присвоили «Гите» вторую из пяти возможных категорий мощности, скорость порывов ветра рядом с его эпицентром достигала отметки 38 м/с.

Обильные дожди на двух главных новозеландских островах будут продолжаться в течение вторника и среды, передает ТАСС. Общественный транспорт столицы Новой Зеландии Веллингтона не будет работать во вторник, приостановлена и работа аэропорта.

«Гита» на прошлой неделе нанес удар по Королевству Тонга, тогда циклон имел пятую категорию мощности.