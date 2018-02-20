Прямой эфир

Тропический циклон «Гита» принесет ливни в Новую Зеландию

0
Фото: REUTERS/Leroy Bull Photography
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жители Новой Зеландии предупреждены о приближении тропического циклона «Гита», эпицентр пройдет над северными районами острова Южный вечером во вторник и принесет с собой дожди.

В понедельник метеорологи присвоили «Гите» вторую из пяти возможных категорий мощности, скорость порывов ветра рядом с его эпицентром достигала отметки 38 м/с.

Обильные дожди на двух главных новозеландских островах будут продолжаться в течение вторника и среды, передает ТАСС. Общественный транспорт столицы Новой Зеландии Веллингтона не будет работать во вторник, приостановлена и работа аэропорта.

«Гита» на прошлой неделе нанес удар по Королевству Тонга, тогда циклон имел пятую категорию мощности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Тайфун «Тембин» надвигается на Вьетнам
РФ передаст $5 млн пострадавшему от тайфуна Вьетнаму

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017