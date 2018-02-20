Роскачество разработает меры для соблюдения ГОСТа при изготовлении коньяка

Законодательство не запрещает реализацию несоответствующего ГОСТу коньяка в российских магазинах. Как сообщил глава Роскачества Максим Протасов, сейчас автономная некоммерческая организация готовит предложения в правительство для устранения этого правового недочета.

«По ГОСТу сегодня установлено, что коньяк должен быть произведен с помощью перегонки столового виноматериала, произведенного из винограда и выдержанного в контакте с древесиной дуба не менее трех лет, однако данный ГОСТ не имеет точного метода определения природы виноматериала», — заявил он в интервью «РИА Новости».

По его словам, под видом коньяка на российских прилавках может оказаться продукт из пшеницы или крахмалов картофельного происхождения. «Производитель может писать на этикетке что угодно, и доказать, что это нарушение законодательства, до аттестации методики никто не сможет», — пояснил Максим Протасов.

Он отметил, что сейчас Роскачество ведет разработку аттестата, который будет наиболее точно определять фальсификат и иметь юридическую силу.

Ранее вице-премьер Александр Хлопонин сообщил, что правительство России разработает законопроект о производстве и обороте алкоголя, который запретит реализацию некачественного коньяка и шампанского.