Прямой эфир
Сюжет:

Защитой Крушельницкого займутся адвокаты из Швейцарии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Адвокаты из Швейцарии, ранее работавшие со спортсменами из России, которые не были допущены до соревнований Международным олимпийским комитетом (МОК), будут помогать керлингисту Александру Крушельницкому. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на первого вице-президента Федерации керлинга России (ФКР) Андрея Созина.

«Швейцарские адвокаты, работавшие с российскими спортсменами до Игр, с удовольствием согласились нам помочь. Они уже получили доверенность на ведение дел», — сказал он.

Кроме того, в ФКР обратились в Следственный комитет РФ с просьбой расследовать появление допинга в пробах Крушельницкого.

Ранее руководитель пресс-службы Олимпийского комитета России (ОКР) Константин Выборнов заявил, что в допинг-пробе Александра Крушельницкого были найдены следы мельдония. В МОКе допускают, что допинг могли подмешать в пробу. Слушание по делу спортсмена состоится 20 февраля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Слушания CAS по делу Крушельницкого назначены на 20 февраля
Федерация керлинга в России верит в невиновность Крушельницкого

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017