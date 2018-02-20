Защитой Крушельницкого займутся адвокаты из Швейцарии

Адвокаты из Швейцарии, ранее работавшие со спортсменами из России, которые не были допущены до соревнований Международным олимпийским комитетом (МОК), будут помогать керлингисту Александру Крушельницкому. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на первого вице-президента Федерации керлинга России (ФКР) Андрея Созина.

«Швейцарские адвокаты, работавшие с российскими спортсменами до Игр, с удовольствием согласились нам помочь. Они уже получили доверенность на ведение дел», — сказал он.

Кроме того, в ФКР обратились в Следственный комитет РФ с просьбой расследовать появление допинга в пробах Крушельницкого.

Ранее руководитель пресс-службы Олимпийского комитета России (ОКР) Константин Выборнов заявил, что в допинг-пробе Александра Крушельницкого были найдены следы мельдония. В МОКе допускают, что допинг могли подмешать в пробу. Слушание по делу спортсмена состоится 20 февраля.