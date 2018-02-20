Sony начала разработку собственного онлайн-сервиса вызова такси

Японский производитель электроники Sony начал разработку собственной системы оперативного вызова такси. Как пишет издание Nikkei, особенностью сервиса станет использование искусственного интеллекта, предсказывающего, в каких местах спрос на такси будет повышен.

Как отмечают аналитики, при формировании прогнозов сервис будет учитывать такие факторы, как история предыдущих поездок, затруднения движения транспорта, погодные условия и расписание общественных мероприятий в городе.

В Японии не распространен американский сервис онлайн-заказа такси Uber из-за законодательства, запрещающего осуществлять оплачиваемый извоз без соответствующих разрешений.

Ранее портал iz.ru писал, что компания «Яндекс» протестировала беспилотное такси в московском районе Хамовники.