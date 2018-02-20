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Видео с секретной американской ракетой Astra появилось в сети

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Фото: youtube.com
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Короткое видео, на котором показана секретная сверхлегкая ракета Astra, разработка компании Astra Space, опубликовал телеканал ABC7 на сервисе видеохостинга YouTube. Ролик снят после стендовых огневых испытаний двигателя первой ступени.

Разработчик не стал комментировать видео секретной ракеты. О своей деятельности компания предпочитает не распространяться в СМИ. Телеканал добавил, что испытания сверхсекретной ракеты проводятся на территории авиабазы ВМС США Аламеда в Калифорнии.

Портал iz.ru сообщил ранее, что видео перевозки ракеты-гиганта в сторону «Зоны 51» набирает просмотры в сети.

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