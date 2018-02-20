Тысячи арестантов смогут проголосовать в столичных СИЗО

Начальник московского управления ФСИН РФ Сергей Мороз рассказал, что около 7 тыс. арестованных россиян смогут проголосовать на президентских выборах в московских следственных изоляторах (СИЗО). В каждом СИЗО сформировали по избирательному участку, в «Матросской тишине» их два.

Право голоса на выборах имеют 6893 арестантов, отметил он. Под домашним арестом находятся 875 человек, среди них есть те, кто не имеет права на прогулки, добавил Мороз.

«Те арестанты, которым прогулки не разрешены, могут написать заявление следствию с просьбой разрешить им выход на избирательный участок. Как правило, такое разрешение им дают», — приводит слова Мороза «Федеральное агентство новостей».

Ранее в понедельник сообщалось, что более ста зарубежных парламентариев приглашены наблюдать за выборами в РФ. 8 февраля ЦИК завершил регистрацию кандидатов в президенты на выборах 2018 года.