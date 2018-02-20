Прямой эфир

Иран покупал авиазапчасти в обход американских санкций

0
Фото: Global Look Press/Leonid Faerberg/Transport Photo Images
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Иранская авиакомпания Mahan Air с участием турецких фирм получала американские запчасти для своих авиалайнеров в обход ранее введенных Вашингтоном санкций. Об этом пишет The Wall Street Journal.

ТАСС сообщает, что в распоряжении журналистов издания оказались документы министерства торговли США. Отмечается, что Mahan Air покупала, в частности, авиационные двигатели, а в последний раз это произошло в декабре 2017 года.

Турецкие компании создали подставные фирмы, которые покупали необходимые запчасти в США, а затем передавали их конечному заказчику — иранской Mahan Air. Издание обращает внимание, что власти США в ряде случаев смогли остановить трансакции.

Mahan Air попала под американские санкции под предлогом того, что якобы доставляла иранские подразделения и вооружения в Сирию.

В январе стало известно, что руководство США рассматривает вопрос введения дополнительных санкций в отношении Ирана. Кроме того, США примут закон об изменении ядерной сделки с Ираном.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Рябков заявил о давлении США на секретариат ООН для слома ядерной сделки
США возложили на Иран вину за инцидент на границе Израиля

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017