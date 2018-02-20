Иран покупал авиазапчасти в обход американских санкций

Иранская авиакомпания Mahan Air с участием турецких фирм получала американские запчасти для своих авиалайнеров в обход ранее введенных Вашингтоном санкций. Об этом пишет The Wall Street Journal.

ТАСС сообщает, что в распоряжении журналистов издания оказались документы министерства торговли США. Отмечается, что Mahan Air покупала, в частности, авиационные двигатели, а в последний раз это произошло в декабре 2017 года.

Турецкие компании создали подставные фирмы, которые покупали необходимые запчасти в США, а затем передавали их конечному заказчику — иранской Mahan Air. Издание обращает внимание, что власти США в ряде случаев смогли остановить трансакции.

Mahan Air попала под американские санкции под предлогом того, что якобы доставляла иранские подразделения и вооружения в Сирию.

В январе стало известно, что руководство США рассматривает вопрос введения дополнительных санкций в отношении Ирана. Кроме того, США примут закон об изменении ядерной сделки с Ираном.