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Покупатели незаконно перепроданных квартир смогут получить компенсацию до поимки злоумышленников

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Покупатели незаконно перепроданных квартир, которые лишились права собственности на жилье, смогут получить компенсацию еще до поимки злоумышленников. Размер выплаты должен соответствовать реальному ущербу и быть не ниже кадастровой стоимости жилья, пишет газета «Известия».

Отнять жилье у добросовестных покупателей по искам государственных органов и местных властей станет практически невозможно. Комитет по госстроительству и законодательству Госдумы готовит соответствующие поправки в Гражданский кодекс РФ и в закон «О государственной регистрации недвижимости».

По какому принципу будет определяться размер компенсации, пока неизвестно. Общественная палата РФ предлагает, чтобы выплаты производились, исходя из суммы реального ущерба, и были не ниже кадастровой стоимости объекта.

По мнению исполнительного директора юридической компании «Глазунов и Семенов» Дмитрия Семенова, привязка размера компенсации к кадастровой стоимости жилья является логичной.

«В некоторых случаях она соответствует действительной стоимости объекта, в других превышает или меньше. То есть это усредненный интерес государства и частного лица», — сказал он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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