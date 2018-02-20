Росфинмониторинг разработал новые индикаторы для выявления террористов

Росфинмониторинг разработал новую систему индикаторов для обнаружения лиц, причастных к терроризму. Об этом «Известиям» рассказал осведомленный источник, близкий к надзорному ведомству.

По словам собеседника газеты, под подозрение финансовых разведчиков попадут платежи в адрес религиозных центров, связанных с радикальной идеологией, вербовкой и пропагандой, а также сбор денег на благотворительность через соцсети.

Новые индикаторы уже тестируют в 11 крупных банках, а с 2018 года их использование кредитными организациями станет обязательным.

Как пояснили эксперты, из-за нововведений сложно придется не только банкам, но и добросовестным гражданам.

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Финразведка изучит соцсети