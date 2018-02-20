Украина подала в суд в Гааге меморандум о нарушении РФ морского права

Меморандум о нарушении Российской Федерацией Конвенции ООН по морскому праву от 1982 года подала в Международный арбитражный суд в Гааге Украина. В документе, в частности, утверждается, что нормы были нарушены Россией в том, что Крым вошел в состав России. Также в Киеве полагают, что Москва нарушает морское право строительством Крымского моста через Керченский пролив.

Киев также обвиняет Москву в нанесении украинскому бюджету экономического ущерба, ведь в Крыму ведется добыча полезных ископаемых и другая хозяйственная деятельность.

На сайте украинского МИДа уточняется, что «меморандум доказывает, что Российская Федерация нарушила суверенные права Украины в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе».

Крым вернулся в состав России в 2014 году по итогам референдума, итоги которого Киев не признал и называет полуостров «оккупированным». Портал iz.ru сообщал, что Киев добился изъятия из продажи в Венгрии карты Украины без Крыма. А в Чехии из продажи был изъят атлас, в котором Крым обозначен как территория России.