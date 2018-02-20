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Программа «Время» на «Первом канале» переехала в новую студию

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Программа «Время» на «Первом канале» сменила студию, первые выпуски на новом рабочем месте проведет тележурналист и ведущий Кирилл Клеймёнов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу канала.

«Сегодня программа «Время» начнет выходить из новой студии, оснащенной самыми современными технологиями, которые появятся на отечественном телевидении впервые», — пояснил представитель «Первого канала».

Он отметил, что телеведущие Екатерина Андреева и Виталий Елисеев будут вести программу в эфире на другие часовые пояса, а в выходные — во всех зонах вещания «Первого канала». В новой студии они смогут перемещаться и взаимодействовать с графикой.

В начале 2018 года программа «Время» отметила 50-летний юбилей. Первый эфир передачи транслировался 1 января 1968 года.

Ранее портал iz.ru писал, что 25 февраля на российском телевидении начнет вещание первый студенческий телеканал.

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