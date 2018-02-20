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В Махачкале обрушились стены трех частных домов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Обрушение стен трех частных домов произошло в Махачкале. Жильцы эвакуированы сотрудниками МЧС и размещены в гостинице, где будут обеспечены всем необходимым.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя регионального ведомства. Спасатели рассказали, что обрушение стен произошло в 22:00 мск понедельника по улице Даниялова в Махачкале.

«На территории шести домохозяйств, построенных вплотную друг к другу (одно строение), произошло обрушения трех из них», — говорится в сообщении.

К ликвидации последствий обрушения привлечены 32 человека, на месте ЧП работают 10 единиц техники.

На минувшей неделе портал iz.ru сообщил, что в Екатеринбурге пять человек пострадали при обрушении потолка в доме, и два человека пострадали при обрушении строительных лесов в Москве.

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