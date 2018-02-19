Украина планирует продать Приватбанк и Укргазбанк

Министерство финансов Украины планирует в течение пяти лет полностью выйти из капитала двух ныне государственных банков. Речь идет о Приватбанке и Укргазбанке, рассказала первый заместитель министра финансов Украины Оксана Маркарова.

ТАСС передает, что, как она заявила в интервью «Общественному ТВ», минфин Украины готов как к поэтапному выходу из капитала, так и к единовременному. Агентство напоминает, что минфин Украины является собственником Приватбанка, Ощадбанка, Укрэксимбанка и Укргазбанка. Доля государства в этом секторе экономики Украины достигает 55%.

Ранее портал iz.ru сообщил, что власти Украины приватизируют 893 предприятия к 2020 году.