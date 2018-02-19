Палестина хочет видеть РФ «мостом» во взаимоотношениях с миром

Палестина хочет, чтобы Россия стала ее посредником для сближения позиций со всем миром, заявил советник президента ближневосточной страны по внешнеполитическим вопросам и международным отношениям Набиль Шаат.

«Мы хотим, чтобы Россия была мостом со всем миром, не только с США. Россия всегда была партнером и другом, всегда хотела решать проблемы Ближнего Востока», — сказал Шаат в интервью газете «Коммерсант».

По его словам, власти Палестины признают роль Москвы в урегулировании сирийского конфликта и ценят «ту ответственность, которую она берет на себя».

Политик добавил, что два месяца назад встречался в РФ с главой МИД России Сергеем Лавровым.

«Он спросил меня: «Вы хотите исключить США из переговорного процесса?» Я ответил: «Нет, мы не хотим, чтобы США исключали вас». Они (США) исключили всех, решили, что сами должны устанавливать мир на Ближнем Востоке, но при этом всё время склонялись в сторону Израиля», — рассказал советник президента.

Как подчеркнул Шаат, «мы больше не живем в мире, где доминируют США».

13 февраля Палестина отказалась сотрудничать с США по ближневосточному урегулированию, объяснив это решением Вашингтона признать Иерусалим столицей Израиля.