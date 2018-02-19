Два новых национальных парка созданы в России — «Кодар» и «Хибины»

В России созданы два новых национальных парка — в Мурманской области и Забайкальском крае. Соответствующие документы об их создании подписал председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев.

Премьер отметил, что в прошлом году в стране появились четыре особо охраняемые природные территории.

«Вот только что я подписал документы о создании еще двух новых национальных парков — это «Кодар» в Забайкальском крае и «Хибины» в Мурманской области», — цитирует Медведева «Федеральное агентство новостей».

«Кодар» имеет площадь около 490 тыс. га, площадь национального парка «Хибины» — 84 тыс. га.

Портал iz.ru сообщал, что подкормка диких копытных началась в северном районе нацпарка «Земля леопарда».