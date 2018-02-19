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Бравого солдата Швейка похитили с фасада пивной в Одессе

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Фото: Global Look Press/DanitaDelimont
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Неизвестные украли небольшую фигурку чешского литературного героя — бравого солдата Швейка с фасада известного одесского ресторана «Гамбринус», расположенного на углу улицы вице-адмирала Жукова и Дерибасовской.

Тем временем это уже второе похищение солдатика. Первое произошло весной 2017 года. Теперь в Одесском горсовете заявили о намерении обратиться по факту похищения в полицию.

Мини-скульптура появилась на пивном заведении в сентябре 2016 года по инициативе представителя общества Ярослава Гашека (автор приключений Швейка) в Чехии Камила Хайнца, указывает «Интерфакс-Украина».

Установка солдатика в Одессе связана с рассказом Гашека, который однажды прочел в чешских газетах о своей смерти. Некролог был напечатан в трех разных вариантах: в одном из них говорилось, что его убили пьяные матросы в подвале «Гамбринуса». Этот рассказ Хайнц передал Михаилу Жванецкому — так и появилась связь Швейка с Одессой.

Ранее портал iz.ru сообщал, что украинские силовики начали поиск иностранных воров в законе. Нацполиция собирается отслеживать их деятельность с момента прибытия на территорию страны.

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