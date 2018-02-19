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Тревогу объявили в одной из школ Техаса из-за угроз в соцсети

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Тревога была объявлена в одной из школ в американском Хьюстоне штата Техас после того, как один из учеников разместил в соцсети сообщения с угрозами.

Об этом пишет издание Houston Chronicle со ссылкой на представителя Хьюстонского независимого школьного округа Трейси Клемонс.

По ее словам, угроза была сделана в отношении школы Stevenson Middle School на юго-востоке Хьюстона. Учащийся, который предположительно разместил сообщения, находился дома на больничном со своей матерью.

Клемонс добавила, что, узнав об угрозе, администрация учебного заведения немедленно вызвала полицию. Школа была оцеплена в качестве меры предосторожности, пока правоохранители проводили расследование и определяли местонахождение школьника.

Оцепление было снято спустя два часа после приезда полиции.

14 февраля при стрельбе в школе в американском Паркленде (штат Флорида) погибли 17 человек, еще пятеро пострадавших тяжело ранены.

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