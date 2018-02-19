Образовательный бизнес-форум «Трансформация» начал работу в Москве

19 и 20 февраля в Москве пройдет масштабный образовательный бизнес-форум «Трансформация-2. Выход за рубеж», первое мероприятие прошло в российской столице в сентябре 2017 года.

Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе встречи с московскими предпринимателями отметил, что бесплатные образовательные бизнес-форумы «Трансформация» могут проводить в Москве чаще. «Мы ввели новую традицию в Москве, проводим самые крупные бизнес-форумы в Москве под названием «Трансформация». Стараемся проводить чаще, системнее, чтобы это было более полезным», — приводит слова столичного градоначальника «РИАМО».

Форум проводится в СК «Олимпийский», мероприятия проходят по шести тематическим направлениям: экспорт, стратегии и финансы, маркетинг, упаковка бизнеса, личная эффективность, продажи.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Сергей Собянин готов принять на работу и стажировку в столичное правительство победителей всероссийского управленческого конкурса «Лидеры России».