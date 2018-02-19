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В Грузии неизвестный принес гранату в церковь и попросил простить ему грехи

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Фото: Depositphotos
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Неизвестный оставил в церкви Благовещения Пресвятой Богородицы в Грузии гранату с запиской, в которой попросил Бога простить ему грехи. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на служителей храма.

Инцидент произошел в церкви города Гори в регионе Шида Картли. Разрывной снаряд обнаружил пономарь. Как пояснил митрополит Горийский и Атенский Андрей (Гвазава), в записке неизвестного не было никаких угроз.

«В письме была просьба, чтобы священник эту гранату передал правоохранительным органам», — сообщил священнослужитель.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. В МВД страны пояснили, что автор записки хранил у себя гранату с 2008 года и не знал, как сдать ее в полицию. В итоге он решил отнести снаряд в церковь.

18 февраля 22-летний Халил Халилов открыл огонь из охотничьего ружья по прихожанам Свято-Георгиевского храма в городе Кизляр Республики Дагестан. В результате погибли пять человек, еще четверо были ранены, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов.

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