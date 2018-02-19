Автомобиль жителя Зеленограда заправили вареньем

Автовладелец из столичного Зеленограда написал заявление в полицию с заявлением после того, как неизвестные залили ему в бензобак машины варенье.

Инцидент произошел утром 16 февраля, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, материальный ущерб составил порядка 40 тыс. рублей. Сотрудники правоохранительных органов занимаются поисками злоумышленников.

Ранее в феврале неизвестный совершил вооруженный налет на отделение банка в Зеленограде. Грабитель в маске ворвался в помещение кредитной организации и открыл стрельбу, после чего потребовал от сотрудников деньги.