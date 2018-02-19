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Полицейские спасли жизнь мальчику во время хоккейного матча на ОИ-2018

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Фото: REUTERS/Brian Snyder
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Канадский полицейский Фрэнк Мартино и его южнокорейский коллега Йон Ги Мин спасли жизнь ребенку во время хоккейного матча Канада–Чехия на Олимпиаде в Пхенчхане. Об этом в понедельник, 19 февраля, передает ТАСС со ссылкой на телеканал CBC.

Сообщается, что во время матча восьмилетний мальчик подавился рисовым пирогом у входа на арену, после чего упал в бессознательном состоянии. Дежурившие неподалеку полицейские смогли вовремя оказать ребенку первую медицинскую помощь, тем самым спасти ему жизнь.

Полицейским вручили грамоты от управления провинции Канвондо, в которой расположен Пхенчхан — столица Олимпийских игр 2018 года, пишет «Газета.ру».

Количество случаев заражения норовирусной инфекцией в Пхенчхане возросло до 283 человек. Вирус подхватили два фристайлиста сборной Швейцарии, что стало первым официально зарегистрированным случаем среди спортсменов. Однако позже стало известно, что якобы они не жили в Олимпийской деревне, писал портал iz.ru.

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