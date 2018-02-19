Стала известна дата встречи глав МИД РФ, Турции и Ирана

Встреча глав внешнеполитических ведомств России, Турции и Ирана состоится в Астане в первой половине марта.

Глава российского МИДа Сергей Лавров, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и их иранский коллега Мохаммад Джавад Зариф встретятся в Астане 14 марта, рассказал заместитель председателя турецкого правительства Бекир Боздаг.

Дипломаты в ходе предстоящей встречи планируют затронуть тему сирийского урегулирования.

«Трехсторонняя встреча глав МИД Турции, России и Ирана пройдет в Астане 14 марта», — приводит его слова «Федеральное агентство новостей».

Портал iz.ru сообщал, что Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Африне и Идлибе. 20 января Турция объявила о начале военной операции «Оливковая ветвь» против курдских отрядов в сирийском Африне.