Жертвами обстрелов населенного пункта под Дамаском стали 30 человек

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархах Хак рассказал журналистам, что при обстрелах и бомбардировках населенного пункта Дума, расположенного под Дамаском, погибли 30 человек.

Населенный пункт обстреляли в понедельник, 19 февраля, уточнил он. Обстрелы велись с земли, бомбардировки — с воздуха.

С 15 февраля из района Восточная Гута, куда входит Дума, поступила информация о множестве жертв среди мирных жителей, в том числе женщин и детей.

Портал iz.ru ранее сообщил, что США в очередной раз обвинили Дамаск в применении химоружия. При этом Вашингтон не располагает соответствующими доказательствами, этот факт ранее признал глава Пентагона Джеймс Мэттис.