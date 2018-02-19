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Жители Тюмени сами выберут арт-объект для одной из улиц города

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Среди жителей Тюмени устроили голосование по выбору нового арт-объекта, который будет установлен на улице Республики. Обсуждение «Яркие акценты Тюмени» открыто на одном из порталов областной столицы.

Как отмечает портал «Наш город», любой житель может описать идею и предложить свой вариант ее воплощения. Предложения будут приниматься в течение 30 дней. А далее поступят на модерацию в городской департамент культуры.

После этого все зарегистрированные на портале смогут проголосовать. Процесс продлится 20 дней.

Инициаторы идеи просят авторов максимально точно описать свои предложения, аргументировать их необходимость и объяснить их культурную ценность. Однако сопровождающий текст должен быть не длиннее 120 символов — это повысит вероятность положительной оценки идеи, пояснили в администрации.

Агентство напоминает, что в конце 2017 года на улице Республики был установлен герб Тюмени. Но жители города настояли на том, чтобы арт-объект был демонтирован. Многих не устроили его гигантские размеры.

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