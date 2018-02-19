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Трое мужчин задержаны во Франции по подозрению в людоедстве

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Фото: Global Look Press
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Трое мужчин задержаны в пригороде Парижа Клиши-су-Буа из-за драки, в ходе которой они откусили у своего знакомого часть губы и уха.

Об этом сообщает газета Le Parisien.

Инцидент произошел вечером 18 февраля. Четверо мужчин устроили ссору из-за денег, которая переросла в избиение одного из них.

«Они сильно кусали его за нижнюю губу и левое ухо, после чего проглотили кусочки оторванной плоти», — отмечает издание.

Разнимать драку прибыли полицейские и медики. Искусанный мужчина и один из нападавших, были госпитализированы. Другие участники драки задержаны.

В отношении них возбуждено уголовное дело по статьям, связанным с применением насилия, варварскими действиями и каннибализмом, повлекшими за собой увечье.

Отмечается, что задержанные являются выходцами из Кабо-Верде.

В начале февраля сообщалось, что в Венесуэле 17-летний юноша был убит и съеден после ссоры с соседями из-за долга в 500 тыс. боливаров (чуть более $2).

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