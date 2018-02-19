Глава Генштаба России обсудил с американским послом Украину и Сирию
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов провел переговоры с послом США в РФ Джоном Хантсманом.
Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на пресс-службу посольства США в России.
«В ходе встречи обсуждались ситуация в Украине, Сирии, вопросы стратегической стабильности, Афганистан, а также КНДР», — говорится в сообщении.
Кроме того, Герасимов и Хантсман обсудили ситуацию в сфере безопасности, а также обменялись мнениями о состоянии и перспективах двусторонних отношений в военной области.
В конце января стало известно, что Хантсман хочет встретиться с высшим руководством России.