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Водители экскаваторов сыграли гидравлическими молотами в крестики-нолики

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В Великобритании водители экскаваторов сыграли в крестики-нолики с помощью гидравлических молотов.

«Мне тоже бывало скучно на работе, но их мне уже не переплюнуть», — написал в Twitter пользователь Джордан Рутледж, которого цитирует РЕН ТВ.

Всего за три дня видеозаписью поделились более 140 тыс. человек. Пользователям не дает покоя вопрос о том, кто же победил в данном поединке.

Ранее в феврале в Нижнем Новгороде коммунальщики почистили дорогу ковшом экскаватора. Варварскую уборку снега снял на телефон и выложил в Сеть местный житель.

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