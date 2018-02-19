Водители экскаваторов сыграли гидравлическими молотами в крестики-нолики

В Великобритании водители экскаваторов сыграли в крестики-нолики с помощью гидравлических молотов.

«Мне тоже бывало скучно на работе, но их мне уже не переплюнуть», — написал в Twitter пользователь Джордан Рутледж, которого цитирует РЕН ТВ.

Всего за три дня видеозаписью поделились более 140 тыс. человек. Пользователям не дает покоя вопрос о том, кто же победил в данном поединке.

Ранее в феврале в Нижнем Новгороде коммунальщики почистили дорогу ковшом экскаватора. Варварскую уборку снега снял на телефон и выложил в Сеть местный житель.