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Турция согласилась на ввод правительственных войск Сирии в Африн

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Турция согласилась на ввод правительственных войск Сирии в Африн, если они будут бороться с терроризмом. Об этом заявил в понедельник, 19 февраля, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«Цель нашей операции «Оливковая ветвь» для всех ясна — мы боремся с терроризмом в этом регионе. Мы также подчеркиваем необходимость сохранения территориальной целостности Сирии», — отметил Чавушоглу.

Глава МИД Турции подчеркнул, что в случае если правительственные войска Сирии намерены защищать курдов, то «турецкие войска никто не сможет остановить», пишет ТАСС.

Правительство Сирии столкнется с определенными последствиями, если Дамаск примет решение заключить соглашение с отрядами «Сил народной самообороны» и ввести войска в сирийский регион Африн, сообщил в понедельник, 19 февраля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Турция 20 января объявила о начале военной операции «Оливковая ветвь» против курдских отрядов в сирийском Африне.

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