Россияне пошли по магазинам

Экономическая и ценовая стабильность, которую стали ощущать российские граждане, позволили им увеличить свои траты. В январе 2018 года размер среднего чека в магазинах составил в среднем 675 рублей, что на треть больше аналогичного показателя июля прошлого года — об этом свидетельствуют данные компании «Платформа ОФД» Сбербанка, с которыми ознакомились «Известия». Представители федеральных ритейлеров подтверждают возросшую активность покупателей.

По данным компании «Платформа ОФД» Сбербанка, которая получает данные напрямую от онлайн-касс, в январе 2018 года средний чек россиян при покупках в магазинах продуктов питания и непищевых товаров за наличные составил 675 рублей, что на 31% больше аналогичного показателя июля прошлого года (515 рублей). Показатели при оплате товаров кредитными картами составили 970 рублей и 820 рублей соответственно (рост на 18%).

Сейчас в структуре покупок за наличные чаще всего присутствуют продукты питания нижнего ценового сегмента, табачные изделия, слабый алкоголь и автотовары. Картами граждане оплачивают преимущественно электронику и компьютерную технику, косметику, верхнюю одежду, лекарства и зоотовары.

Справка «Известий» По данным Росстата, к концу января 2018 года в среднем по России стоимость минимального набора продуктов питания составила 3787,8 рубля. По сравнению с предыдущим месяцем показатель увеличился лишь на 1,2%.

— У покупателей появилось ощущение стабильности, выросла уверенность в будущем, обозначилось желание улучшить качество товаров в потребительской корзине, — сказал «Известиям» генеральный директор «Платформы ОФД» Алексей Баров. Он отметил, что граждане научились соизмерять свои желания с возможностями, то есть затраты становятся более продуманными, но при этом в продуктовой корзине становится больше дорогих товаров. Эксперт также подчеркнул, что в кризис граждане экономили, с прошлого же лета наметился тренд к росту потребления.

В торговой компании «Окей» «Известиям» рассказали, что наблюдают схожую картину.

— Мы видим динамику роста среднего чека, которая связана с постепенным улучшением в макроэкономике и, соответственно, ростом потребительских настроений, — сказали в пресс-службе компании. По словам представителя торговой сети, на этот процесс мог повлиять целый комплекс факторов, например снижение реальной потребительской инфляции (до 2,5%, согласно Росстату на конец 2017 года). Отметим, что в январе 2018 года был поставлен новый рекорд в истории — цены снизились посреди зимы, а сезонно очищенная дефляция составила 0,15%, сообщало Минэкономразвития.

К положительной динамике мог привести постепенный рост и восстановление реальной начисленной заработной платы, добавили в «Окей». Согласно данным Росстата, в начале 2018 года рост этого показателя составил 6,2% по сравнению с январем 2017 года. В конечном итоге, индекс потребительской уверенности восстановился, отметили в сети.

Еще один представитель федерального ритейлера, попросивший об анонимности, также рассказал «Известиям», что в поведении покупателей наметилась новая тенденция. По его словам, рост среднего чека происходит на фоне позитивных экономических факторов: оживающего спроса, роста реальных зарплат и низкой инфляции.

Директор Института стратегического анализа Игорь Николаев отметил, что данные от «Платформы ОФД» Сбербанка могут свидетельствовать о том, что экономическая ситуация улучшается, а уровень жизни людей и, соответственно, их покупательная способность растут.

Рост потребительской активности ведет к увеличению продаж, что в свою очередь подталкивает компании к производству дополнительной продукции. Предприниматели начинают наращивать инвестиции в производство, что в свою очередь способствует росту ВВП. По прогнозу РЭУ им. Г.В. Плеханова, российская экономика в I квартале вырастет на 1,2%.