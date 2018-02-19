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Застрявший в двери Сбербанка украинский радикал насмешил пользователей Сети

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Фото: Twitter/@Eugene_Zhukov
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Украинский радикал, застрявший ногой в двери «дочки» Сбербанка, рассмешил пользователей соцсетей. Снимок погромщика был опубликован на странице блогера Дениса Гороховского в Facebook.

Многих пользователей удивила «логичность» действий радикала. Мужчина не учел, что стекло, которое он пытался разбить, армированное. В результате его ботинок застрял в нем, а сам нападавший весьма комично пытался высвободиться из «плена». 

Один из пользователей отметил, что подобное поведение мало соответствует европейским традициям.

«Привет Меркель и Макрону! Какие «европейцы» ждут вливания в европейскую семью», — написал он в Twitter.

Ранее в феврале сотни сторонников националистических организаций вышли на акцию в центре Киева, которая была приурочена к годовщине майдана. Радикалы напали на здания Сбербанка России, Альфа-банка и Россотрудничества.

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