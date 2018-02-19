Застрявший в двери Сбербанка украинский радикал насмешил пользователей Сети

Украинский радикал, застрявший ногой в двери «дочки» Сбербанка, рассмешил пользователей соцсетей. Снимок погромщика был опубликован на странице блогера Дениса Гороховского в Facebook.

Многих пользователей удивила «логичность» действий радикала. Мужчина не учел, что стекло, которое он пытался разбить, армированное. В результате его ботинок застрял в нем, а сам нападавший весьма комично пытался высвободиться из «плена».

Новости эквилибристики: "В Киеве радикал застрял ногой в двери во время нападения на Сбербанк". Дурачина ты, простофиля, радикал несчастный. Да из российского банка живым только настоящий русский выйти может! И то с трудом... pic.twitter.com/D6fadzg5RK — Eugene Zhukov (@Eugene_Zhukov) February 18, 2018

Один из пользователей отметил, что подобное поведение мало соответствует европейским традициям.

«Привет Меркель и Макрону! Какие «европейцы» ждут вливания в европейскую семью», — написал он в Twitter.

Ранее в феврале сотни сторонников националистических организаций вышли на акцию в центре Киева, которая была приурочена к годовщине майдана. Радикалы напали на здания Сбербанка России, Альфа-банка и Россотрудничества.





