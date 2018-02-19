Житель Ярославля может быть осужден за «найденное» ружье

Житель Ярославля может быть осужден за хранение якобы найденного им охотничьего ружья и патронов. Оружие было обнаружено в ходе операции «Арсенал», которая проводится по Ярославской области.

В ходе проведения операции «Арсенал» у 49-летнего жителя Дзержинского района Ярославля было обнаружено незарегистрированное охотничье ружье и 47 патронов калибра 7,62 мм и 10 патронов калибра 16 мм, сообщает ИА «ЯРНОВОСТИ».

Владелец оружия рассказал правоохранительным органам, что он нашел ружье и «просто решил оставить его у себя». По найденному предмету была проведена экспертиза, результаты которой показали, что оружие и патроны находятся в надлежащем состоянии и готовы к использованию. Оружие относится к нарезному огнестрельному типу.

За хранение незарегистрированного оружия и патронов нарушителю может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.