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Прокуратура Испании просит 5,5 года тюрьмы для депутата ГД Резника

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Прокуратура Испании потребовала приговорить 18 фигурантов громкого дела так называемой русской мафии к срокам от одного года семи месяцев до 5,5 года заключения и выплате штрафа в размере от €26 тыс. до €100 млн. Среди обвиняемых — депутат Государственной думы Владислав Резник.

«Я приехал на заседание потому, что я ни в чем не виноват и доверяю испанскому правосудию», — цитирует Резника «РИА Новости».

В понедельник, 19 февраля, начался суд по делу об отмывании денег выходцами из России в Испании в период с 1990-х по начало 2000-х годов. Большинство из 18 подсудимых, в том числе Резника, прокуратура требует приговорить к пяти с половиной годам заключения и штрафу в €100 млн .

Прокуратура также требует приговорить к 8,5 года главного фигуранта дела Геннадия Петрова, однако его дело не рассматривается в данном процессе.

Прокуроры предполагают, что лидеры группировки Геннадий Петров и Александр Малышев (лидеры «малышевской группировки», которые отбыли наказание в России и перебрались в Испанию) при участии других лиц в 1990-е годы создали в Испании ряд компаний, на которые оформляли недвижимость. В их число попали Резник с супругой, бывший замглавы СК при прокуратуре Игорь Соболевский и замглавы ФСКН Николай Аулов, пишет «Газета.ру».

Портал iz.ru писал о том, что сам Владислав Резник и его адвокаты неоднократно отрицали все обвинения, а Аулов утверждает, что никогда не скрывался от правосудия какого-либо государства и не имел статуса подозреваемого или обвиняемого.

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