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Мост через реку Зушу достроят за 89 млн рублей в Орловской области

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Мост через реку Зушу продолжат реконструировать в этом году за 89 млн рублей в Мценске Орловской области. Информация об этом следует из распоряжения о предоставлении в 2018 году межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на финансирование дорожной деятельности, которое подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Мост через реку Зушу, который располагается на улице Карла Маркса, продолжат реконструировать в этом году после того, как проведут аукцион для поиска подходящего нового подрядчика. На эти цели было выделено из Федерального бюджета 89 млн рублей, сообщает InfoOrel.ru.

Длина моста составляет более 136 м, а ширина — 10 м. Решение о реконструкции объекта было принято в связи с тем, что его грузоподъемность перестала соответствовать требованиям по нормативам.

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