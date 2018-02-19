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Будущее российского здравоохранения обсудят на форуме

Ученые представят удивительные достижения российской медицины и науки
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Фото: ТАСС/Александра Мудрац
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22 февраля в пресс-центре МИА «Россия сегодня» состоится форум «Удивительное в российском здравоохранении». Представители правительства совместно с профессиональным сообществом обсудят стратегию развития отрасли в 25-летней перспективе. Встречу инициировал фонд «Общественное мнение».

В международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» представители правительства встретятся с медиками и учеными, чтобы найти новые пути развития российской системы здравоохранения. Представители отрасли расскажут чиновникам о современных достижениях отечественной медицины и медицинской науки, инновационных разработках, биомедицинских и цифровых технологиях.

На встрече обсудят стратегию развития здравоохранения в 25-летней перспективе, а также развитие цифрового здравоохранения, обсудят импортозамещение в области производства лекарств, оборудования, развитие биомедицинских кластеров.         

На форуме организуют экспозицию, где ученые-разработчики представят новое медицинское цифровое оборудование и гаджеты. 

В пленарном заседании примут участие первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, министр здравоохранения Вероника Скворцова, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр связи и коммуникаций Николай Никифоров, президент общественной организации «Деловая Россия» Алексей Репик, президент фонда «Общественное мнение» Александр Ослон.

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