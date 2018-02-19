Аэропорт в Воронеже увеличит пассажиропоток до 800 тыс. человек

Руководство воронежского международного аэропорта рассчитывает увеличить пассажиропоток до 807 тыс. человек в 2018 году, при этом улучшив качество сервиса.

Ожидается, что летом будет увеличено количество рейсов в Турцию. Кроме того, планируется возобновить полеты в Казань и Молдавию. В целом в 2018 году руководство аэропорта намерено установить авиасообщение по 43 направлениям в 15 стран мира, сообщает ИА «Абирег». Также в планах создание дистрибуторского центра по продаже билетов и авиационного учебного центра.

В феврале 2017 года аэропорт заявил о строительстве нового терминала в 2018 году, однако летом руководство авиаузла отложило планы до увеличения пассажиропотока до 800 тыс. человек в год.