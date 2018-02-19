Прямой эфир

Ветпункт просят создать на границе с Финляндией в Мурманской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Общественный совет при министерстве экономического развития Мурманской области направил в Россельхознадзор просьбу организовать на одном из пунктов пропуска на российско-финской границе ветеринарный пункт и фитосанитарный контрольный пост.

Общественники считают, что нынешняя ситуация на пропускных пунктах в регионе не способствует укреплению внешнеторговых и экономических связей, а также влечет за собой ограничения в свободе перемещения. Из-за отсутствия ветнадзора на границе запрещен провоз животных, животной и растительной продукции.

Общественный совет просит руководителя Россельхознадзора принять решение о выделении денег на организацию фитосанитарного надзора на границе с Финляндией, сообщает ИА «Би-порт».

Пункт пропуска, где предусмотрены все виды государственного контроля, в Мурманской области есть только на границе с Норвегией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Мурманской области испытали снегоболотоход «Алеут»
Отряд боевых тюленей создают в Мурманске

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017