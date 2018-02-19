Ветпункт просят создать на границе с Финляндией в Мурманской области

Общественный совет при министерстве экономического развития Мурманской области направил в Россельхознадзор просьбу организовать на одном из пунктов пропуска на российско-финской границе ветеринарный пункт и фитосанитарный контрольный пост.

Общественники считают, что нынешняя ситуация на пропускных пунктах в регионе не способствует укреплению внешнеторговых и экономических связей, а также влечет за собой ограничения в свободе перемещения. Из-за отсутствия ветнадзора на границе запрещен провоз животных, животной и растительной продукции.

Общественный совет просит руководителя Россельхознадзора принять решение о выделении денег на организацию фитосанитарного надзора на границе с Финляндией, сообщает ИА «Би-порт».

Пункт пропуска, где предусмотрены все виды государственного контроля, в Мурманской области есть только на границе с Норвегией.