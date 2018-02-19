Наледь с ДК рухнула на пенсионерку с внуками в Вологодской области

Наледь с окна районного Дома культуры рухнула на пенсионерку с внуками дошкольного возраста в поселке Шексна Вологодской области, сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по региону.

Инцидент произошел вчера, 18 февраля, в районе 14:00, во время проведения массовых гуляний по случаю Масленицы у Дома культуры. Женщина находилась на крыльце местного ДК, когда на нее и на двух ее внуков, девочку четырех лет и мальчика шести лет, рухнула наледь с окна второго этажа здания, сообщает ИА FlashNord.

Пострадавшую 61-летнюю женщину и двух детей обследовали медики, которые диагностировали у детей различные телесные ушибы, а у их бабушки шок. Позже место происшествия обследовали специалисты МЧС и следователи.

По факту произошедшего проводится проверка. Выясняются все обстоятельства случившегося.