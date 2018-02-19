Гранты на 8 млрд рублей распределят среди социально ориентированных НКО

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал 19 февраля распоряжение о выделении 8 млрд рублей на поддержку некоммерческих организаций.

Согласно документу, Фонд президентских грантов должен будет провести в 2018 году два конкурса, в рамках которых среди некоммерческих неправительственных организаций страны будут распределены 8 млрд рублей на реализацию социально значимых проектов и проектов в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина.

По сравнению с прошлым годом объем поддержки общественников увеличен на 1 млрд рублей, а также добавлено новое грантовое направление «Выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и искусства».

Прием заявок на участие в первом конкурсе стартует уже 20 февраля на сайте президентскиегранты.рф.

В 2017 году на поддержку НКО было выделено более 6,5 млрд рублей. В двух прошлогодних конкурсах, проведенных Фондом президентских грантов, участвовали 10 407 организаций.