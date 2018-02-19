Прямой эфир

Гранты на 8 млрд рублей распределят среди социально ориентированных НКО

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал 19 февраля распоряжение о выделении 8 млрд рублей на поддержку некоммерческих организаций.

Согласно документу, Фонд президентских грантов должен будет провести в 2018 году два конкурса, в рамках которых среди некоммерческих неправительственных организаций страны будут распределены 8 млрд рублей на реализацию социально значимых проектов и проектов в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина.

По сравнению с прошлым годом объем поддержки общественников увеличен на 1 млрд рублей, а также добавлено новое грантовое направление «Выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и искусства».

Прием заявок на участие в первом конкурсе стартует уже 20 февраля на сайте президентскиегранты.рф.

В 2017 году на поддержку НКО было выделено более 6,5 млрд рублей. В двух прошлогодних конкурсах, проведенных Фондом президентских грантов, участвовали 10 407 организаций.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Волонтеры получили почти 1,5 млрд рублей грантов в 2017 году
Названы победители конкурса Фонда президентских грантов

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017