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Россияне вышли в финал командного турнира в прыжках на лыжах с трамплина

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Российские прыгуны на лыжах с трамплина вышли в решающую попытку командного турнира на Олимпийских играх в Пхенчхане.

Россияне Денис Корнилов, Алексей Ромашов, Михаил Назаров и Евгений Климов набрали в первом раунде 409,6 балла, показав седьмой результат. Это позволило пройти в финал.

Климов показал лучший результат среди российских спортсменов, набрав 111 баллов за прыжок.

Лидирует в настоящий момент сборная Норвегии (545,9 балла). На втором месте — представители Германии (543,9 балла). Замыкает тройку лидеров Польша, набравшая 540,9 балла.

Финал также состоится в понедельник, 19 февраля.

Олимпийские игры завершатся 25 февраля.

Ранее портал iz.ru сообщал, что поляк Камил Стох завоевал золотую медаль в прыжках на лыжах с большого трамплина.

Второе место занял представитель Германии Андреас Веллингер, бронзовая медаль досталась норвежцу Роберту Юханссону.

Российские спортсмены Евгений Климов и Денис Корнилов заняли 26-е и 30-е места соответственно.

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