Россияне вышли в финал командного турнира в прыжках на лыжах с трамплина
Российские прыгуны на лыжах с трамплина вышли в решающую попытку командного турнира на Олимпийских играх в Пхенчхане.
Россияне Денис Корнилов, Алексей Ромашов, Михаил Назаров и Евгений Климов набрали в первом раунде 409,6 балла, показав седьмой результат. Это позволило пройти в финал.
Климов показал лучший результат среди российских спортсменов, набрав 111 баллов за прыжок.
Лидирует в настоящий момент сборная Норвегии (545,9 балла). На втором месте — представители Германии (543,9 балла). Замыкает тройку лидеров Польша, набравшая 540,9 балла.
Финал также состоится в понедельник, 19 февраля.
Олимпийские игры завершатся 25 февраля.
Ранее портал iz.ru сообщал, что поляк Камил Стох завоевал золотую медаль в прыжках на лыжах с большого трамплина.
Второе место занял представитель Германии Андреас Веллингер, бронзовая медаль досталась норвежцу Роберту Юханссону.
Российские спортсмены Евгений Климов и Денис Корнилов заняли 26-е и 30-е места соответственно.