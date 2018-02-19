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Ребенок повредил ухо автоматической дверью в ТЦ в Астрахани

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Полиция Астрахани проводит проверку по факту травмы, полученной шестилетним ребенком в одном из торговых центров. Девочка повредила ухо.

Как сообщает «Астрахань-24», ребенку прищемило ухо автоматической дверью. Девочка вместе с родителями зашла внутрь центра, но не успела пройти в открывшиеся двери. В итоге створки зажали ей голову, повредив ухо.

Сейчас малышка госпитализирована, ее состояние оценивается как средней степени тяжести, сообщает пресс-служба больницы.

Портал iz.ru в октябре 2017 года сообщал о том, что ребенок получил травму в игровой комнате в одном из торговых центров в Уссурийске Приморского края. Мальчика толкнул другой ребенок, в результате чего пострадавший оказался на полу и от сильного удара потерял сознание.

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