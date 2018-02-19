Лаборатория для юных палеонтологов открылась в Саратове

При Саратовском государственном техническом университете имени Гагарина начала работу интерактивная лаборатория юного натуралиста, где дети смогут изучать останки древних животных и рыб.

Лаборатория заработала при университетском музее естествознания. Ежедневно она будет принимать школьников со всей Саратовской области. Для ребят устроили специальные «песочницы», где можно найти останки древних акул и морских ящеров, которые обители в морях Мелового периода на территории современного Поволжья.

Для одной из песочниц был привезен песок древнего моря неогенового моря, сообщает ИА «Взгляд-инфо». Все находки школьники смогут изучить с помощью микроскопов.

К открытию лаборатории была пополнена и экспозиция музея естествознания. Там появился череп древнего бизона уникальной сохранности из Якутии.