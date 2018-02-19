Прямой эфир
Сюжет:

Самое высокое атмосферное давление за февраль ожидается в Москве

0
Фото: Global Look Prees/Martin Poole
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве на этой неделе ожидается самое высокое атмосферное давление за весь февраль. Об этом сообщила агентству «РИА Новости» специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Она отметила, что в Москву и Подмосковье приходит арктический антициклон.

«Не исключено, что к пятнице атмосферное давление достигнет самых высоких значений, которые наблюдались в этом феврале. И это будет сопряжено с сильным понижением температуры», — приводит слова синоптика «Газета.ру».

Так, по ее словам, к 23 февраля атмосферное давление в столице повысится до 760 мм ртутного столба. Это выше нормы на 13–14 единиц.

При этом в последующие дни давление также продолжит расти.

19 февраля портал iz.ru сообщал, что День защитника Отечества в этом году может стать самым морозным за последние 50 лет.  По прогнозам синоптиков, температура воздуха может опуститься до минус 25 градусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Синоптики ответили на беспокойство Ди Каприо о морозах в Якутии
Синоптики рассказали о погоде в столице в начале недели

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017