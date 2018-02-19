Самое высокое атмосферное давление за февраль ожидается в Москве

В Москве на этой неделе ожидается самое высокое атмосферное давление за весь февраль. Об этом сообщила агентству «РИА Новости» специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Она отметила, что в Москву и Подмосковье приходит арктический антициклон.

«Не исключено, что к пятнице атмосферное давление достигнет самых высоких значений, которые наблюдались в этом феврале. И это будет сопряжено с сильным понижением температуры», — приводит слова синоптика «Газета.ру».

Так, по ее словам, к 23 февраля атмосферное давление в столице повысится до 760 мм ртутного столба. Это выше нормы на 13–14 единиц.

При этом в последующие дни давление также продолжит расти.

19 февраля портал iz.ru сообщал, что День защитника Отечества в этом году может стать самым морозным за последние 50 лет. По прогнозам синоптиков, температура воздуха может опуститься до минус 25 градусов.