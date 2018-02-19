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Органическую муку будут производить в Алексине Тульской области

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Предприятие «Черный хлеб Ритейл», которое специализируется на производстве органических продуктов, планирует расширение. Компания работает на двух площадках в городе Алексине Тульской области с 2012 года. Там производят органическое зерно, муку и хлеб.

Как было заявлено на встрече главы региона Алексея Дюмина с представителями предпринимательского сообщества, в Алексине будут производить лучшую муку в России, однако для увеличения оборотов компании необходимо 27 млн рублей.

Проект нашел поддержку у главы корпорации по развитию малого и среднего бизнеса Александра Бравермана. Предприятию будет выдан гарантийный кредит по ставке 6,5% годовых. Таким образом, как сообщает ИА «Тульские новости», в проект по производству органической муки сама компания вложит 38 млн рублей, а 27 млн рублей составят льготные инвестиции.

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