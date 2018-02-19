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Новую библиотеку поручил создать губернатор Рязанской области

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Новую библиотеку поручил создать в поселке Дягилево губернатор Рязанской области Николай Любимов, информация об этом размещена на официальном сайте правительства региона.

Сегодня, 19 февраля, вице-губернатор области Игорь Греков провел личный прием граждан, во время которого к нему обратилась женщина с просьбой воссоздать библиотеку в поселке Дягилево, сообщает РИА «7 новостей».

Игорь Греков рассказал, что по поручению губернатора в Дягилево будет создан культурно-досуговый центр, в котором и планируют открыть библиотеку.

Новый культурный центр для населения будет размещен в здании местной поликлиники. Сама же поликлиника переедет в другое помещение, которое уже построено и готово.

Игорь Греков также отметил, что для новой библиотеки губернатор Николай Любимов подарит комплект книг.

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