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Жители Сыктывкара жалуются на дефицит врачей в период ОРВИ

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В Сыктывкаре местные жители сообщают, что не могут записать детей на прием к оториноларингологу, хотя в городе наблюдается сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями.

С жалобой горожане обратились в ИА «Комиинформ». Они сообщили, что в одной детской поликлинике врача не будет до марта, есть проблемы с записью и в республиканской детской больнице, а в платных клиниках прием расписан на месяц.

В министерстве здравоохранения Коми ситуацию объяснили временными трудностями. Сообщается, что отоларингологи участвуют в медицинской комиссии по первоначальной постановке не воинский учет, которая продлится до марта.

В настоящее время прием врачей организован в трех детских поликлиниках Сыктывкара. Записаться можно по направлению от участкового педиатра.

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