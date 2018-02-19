Прямой эфир

Пограничный пункт Мамоново — Гроново отремонтируют

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пограничный пункт перехода из Калининградской области в Польшу планируют отремонтировать на польской части, сообщает пресс-служба таможенно-налогового отделения в Ольштане, Польша.

Сегодня, 19 февраля, на пограничном пропускном пункте Мамоново–Гроново со стороны Польши начались ремонтные работы. В рамках проведения работ планируется произвести изменения в здании, которое предназначено под отделения пограничной и таможенной служб, сообщает Калининград.Ru.

Также, реконструкция объекта включает установку специальных контейнерных отсеков, в которых планируют разместить специальные устройства для связи и компьютерные системы для работы пункта.

В связи с проведением работ на пункте возможно образование очередей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Калининградская область может стать майнинг-фермой
Агрессивный енот «обезврежен» на российско-украинской границе

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017