Пограничный пункт Мамоново — Гроново отремонтируют

Пограничный пункт перехода из Калининградской области в Польшу планируют отремонтировать на польской части, сообщает пресс-служба таможенно-налогового отделения в Ольштане, Польша.

Сегодня, 19 февраля, на пограничном пропускном пункте Мамоново–Гроново со стороны Польши начались ремонтные работы. В рамках проведения работ планируется произвести изменения в здании, которое предназначено под отделения пограничной и таможенной служб, сообщает Калининград.Ru.

Также, реконструкция объекта включает установку специальных контейнерных отсеков, в которых планируют разместить специальные устройства для связи и компьютерные системы для работы пункта.

В связи с проведением работ на пункте возможно образование очередей.