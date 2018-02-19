В Музее Победы состоялся «Зимний бал»

«Зимний бал» состоялся в московском Музее Победы. Около 200 участников военно-патриотических и исторических клубов из Москвы и Московской области воссоздали бальные традиции XIX – начала XX века.

Любители истории станцевали полонез, кадриль, мазурку, котильон и вальсы, популярные в обществе на рубеже веков. Согласно традиции, кавалеры пришли на бал во фраках и мундирах, а дамы — в длинных вечерних платьях и перчатках.

Подготовиться к балу и узнать все тонкости этикета того времени участникам патриотических клубов помогли наставники Школы исторического бального танца.